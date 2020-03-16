Серіал СТБ «Ніщо не трапляється двічі» не залишить байдужим нікого. Це історія розгортається на початку 90-х у військовому прикордонному містечку, куди на місце служби прибувають молодята Дмитро і Катя Богданови. Юна Катя тут же закохується в місцевого Казанову — офіцера Огнєва. У всіх серіях «Ніщо не трапляється двічі» відмінно структурована любовна лінія і ми знайомимося з цікавими персонажами, яким починаємо співпереживати. Наприклад, начальник застави Калінін все ніяк не зважиться одружитися зі своєю «бойовою подругою» — шустрою молодухою Раїсою! Що ж чекає на героїв «Ніщо не трапляється двічі», чи зможуть вони знайти справжнє кохання і щастя?

Як зазначено вище — події серіалу «Ніщо не трапляється двічі» розвиваються в невеликому містечку. І за сюжетом мирне життя там закінчується драмою, в результаті якої деякі герої гинуть. Минає 20 років. Успішний бізнесмен Огнєв зустрічає Машу, дочку Каті, і вирішує, що її послала доля. Але минуле повернути неможливо…

У ролях: Катерина Тишкевич, Антон Батиров, Максим Дрозд, Ірина Єфремова, Надія Грановська, Алла Масленникова, Катерина Семенова, Володимир Гладкий, Валентин Томусяк, Регімантас Адомайтіс, Гліб Калюжний, Поліна Носихіна, Іслам Зафесов, Юлія Волчкова, Анастасія Буніна, Ніко Тавадзе , Ірина Калашникова, Сергій Фролов, Любов Тимошевська, Лариса Гранаткіна, Добриня Батиров, Ліза Маркова, Марія Мархай, Соня Бойко та інші.

Режисер: Оксана Байрак

Сценаристи: Оксана Байрак, Марія Бек, Олена Бойко

Продюсери: Віктор Мирський, Оксана Байрак

Кількість серій: 16

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