В 3 серии сериала Второй шанс на первую любовь Ира борется за свой бизнес. Степан помогает ей найти новое помещение для бутика. Окрыленная чувством любви женщина берется за создание новой коллекции одежды. Олег тоже ищет работу – он пообещал Ире помочь деньгами, но пока безрезультатно.

Майя в 3 серии сериала Второй шанс не первую любовь не может смириться с мыслью о том, что Олег бросил богатую невесту ради той самой Иры, от которой его старались уберечь родители! Женщина приходит к маме Иры домой в поисках сына. Она готова даже шантажировать Олега, чтобы он вернулся обратно в семью.

Мише не нравится Олег. Он жалуется на нового ухажера матери своей девушке Юле. Парочка придумывает, как выжить незваного гостя. Юлю ждет неприятный сюрприз, ведь она обнаружит, что потенциальный отчим ее парня – это ее отец! Какой будет ее реакция? Смотрите в сериале Второй шанс на первую любовь 3 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Второй шанс на первую любовь

Смотреть онлайн сериал Второй шанс на первую любовь — 4 серия от 29.06.2021