В 4 серии сериала Второй шанс на первую любовь Ира поняла, что Олег не готов решать свои проблемы самостоятельно. Она крутится, как белка в колесе, а дома ей приходится готовить и убирать за мужчиной. Ира решает продать свой бизнес, чтобы расплатиться с долгами Олега. Она рассказывает об этом решении Степану.

Миша в 4 серии сериала Второй шанс на первую любовь переезжает жить к тренеру, потому что ему совершенно не нравится компания Олега. К тому же Миша поссорился с Юлей из-за того, что она узнала правду о своем отце и матери Миши. В это же время мальчик узнает о том, что он не родной сын Иры. Сможет ли Ира заслужить прощение сына и спасти свой бизнес? Узнайте прямо сейчас – смотрите Второй шанс на первую любовь 4 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Второй шанс на первую любовь