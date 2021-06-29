В 4 серії серіалу Другий шанс на перше кохання Іра зрозуміла, що Олег не готовий вирішувати свої проблеми самостійно. Вона крутиться, як білка в колесі, а вдома їй доводиться готувати і прибирати за чоловіком. Іра вирішує продати свій бізнес, щоб розплатитися з боргами Олега. Вона розповідає про це рішення Степану.

Миша в 4 серії серіалу Другий шанс на перше кохання переїжджає жити до тренера, тому що йому зовсім не подобається компанія Олега. До того ж Міша посварився з Юлею через те, що вона дізналася правду про свого батька і матір Михайла. В цей же час хлопчик дізнається про те, що він не рідний син Іри. Чи зможе Іра відпокутувати сина і врятувати свій бізнес? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Другий шанс на перше кохання 4 серія онлайн.

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