Історію нового кохання дивіться у серіалі від СТБ Другий шанс на перше кохання! Чотирьохсерійка підіймає тему першого кохання і його перспективи стати єдиним і на все життя.

Ірині всього п’ятнадцять, але на її юнацькі плечі вже звалилося чимало відповідальності. Мати Ірини п’є через втрату роботи та нещасливе особисте життя. Дівчинці доводиться виконувати роботу за маму. Вона не скаржиться – робота їй подобається, і вона в неї добре виходить.

Завдяки роботі Іра й зустріла своє перше кохання Михайла. Ці стосунки в серіалі Другий шанс на перше кохання – справжній сценарій із фільму. Сильні почуття, відчайдушні вчинки й таємниці від усіх. Їхній роман доводилося приховувати, тому що батьки Михайла проти стосунків із такою дівчиною. Але незабаром вони дізналися про Іру та відіслали сина в Англію без можливості попрощатися з будь-ким.

Дівчинка дізнається про від’їзд Михайла від його мами. Та просить більше ніколи їх не турбувати та забути про її сина. У розпачі Іра впадає в глибоку депресію. Вона не їсть, не розмовляє та тільки плаче. Чи зможе вона колись відпустити почуття до Михайла? І чи зустрінуться вони знову? Дивіться в мелодрамі Другий шанс на перше кохання 2021 на СТБ!

У ролях: Валерія Шкірандо, Віталій Кудрявцев, Дмитро Сарансков

Режисер: Володимир Янощук

Продюсери: Артем Доллежаль, Олександр Безверхий

Кількість серій: 4

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