У 2 серії серіалу Другий шанс на перше кохання Іра і Олег намагаються знову налагодити контакт. Іра не впевнена, що їм варто відновлювати стосунки: чоловік одружений, до того ж, вони працюють разом. Ірина не хоче змішувати особисте життя і роботу, адже за минулі двадцять років вона звикла тримати все під контролем.

Син Ірини Михайло в 2 серії серіалу Другий шанс на перше кохання потрапив в поліцію, а жінка втратила приміщення, за яке так довго боролася. Чи зможе їй допомогти Олег, який і сам залишився без роботи? Їхня любов витримала випробування часом – чи витримає вона тепер випробування новими труднощами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Другий шанс на перше кохання 2 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Другий шанс на перше кохання

Дивитися онлайн серіал Другий шанс на перше кохання – 3 серія від 29.06.2021