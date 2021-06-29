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Video: Другий шанс на перше кохання: 2 серія дивитися онлайн – 29.06.2021

Дивитися онлайн серіал Другий шанс на перше кохання - 2 серія від 29.06.2021. Український фільм Другий шанс на перше кохання серія 2 вже на сайті
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Другий шанс на перше кохання | 29.06.2021 | 2021

У 2 серії серіалу Другий шанс на перше кохання Іра і Олег намагаються знову налагодити контакт. Іра не впевнена, що їм варто відновлювати стосунки: чоловік одружений, до того ж, вони працюють разом. Ірина не хоче змішувати особисте життя і роботу, адже за минулі двадцять років вона звикла тримати все під контролем.

Син Ірини Михайло в 2 серії серіалу Другий шанс на перше кохання потрапив в поліцію, а жінка втратила приміщення, за яке так довго боролася. Чи зможе їй допомогти Олег, який і сам залишився без роботи? Їхня любов витримала випробування часом – чи витримає вона тепер випробування новими труднощами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Другий шанс на перше кохання 2 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Другий шанс на перше кохання

Дивитися онлайн серіал Другий шанс на перше кохання – 3 серія від 29.06.2021

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