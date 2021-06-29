Во 2 серии сериала Второй шанс на первую любовь Ира и Олег пытаются снова наладить контакт. Ира не уверена, что им стоит возобновлять отношения: мужчина женат, к тому же, они работают вместе. Ирина не хочет смешивать личную жизнь и работу, ведь за прошедшие двадцать лет она привыкла держать все под контролем.

Сын Иры Миша во 2 серии сериала Второй шанс на первую любовь попал в полицию, а женщина потеряла помещение, за которое так долго боролась. Сможет ли ей помочь Олег, который и сам остался без работы? Их любовь выдержала испытание временем – выдержит ли она теперь испытание новыми трудностями? Узнайте прямо сейчас – смотрите Второй шанс на первую любовь 2 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Второй шанс на первую любовь — 3 серия от 29.06.2021