Историю новой любви смотрите в сериале от СТБ Второй шанс на первую любовь! Четырехсерийка поднимает тему первой любви и ее перспективы стать единственной и на всю жизнь.

Ирине всего пятнадцать, но на ее юношеские плечи уже свалилось немало ответственности. Мать Иры пьет из-за потери работы и несостоявшейся личной жизни. Девочке приходится выполнять работу за маму. Она не жалуется – работа ей нравится, и она у нее хорошо получается.

Благодаря работе Ира и встретила свою первую любовь Михаила. Эти отношения в сериале Второй шанс на первую любовь – настоящий сценарий из фильма. Сильные чувства, отчаянные поступки и тайны от всех. Их роман приходилось скрывать, потому что родители Михаила против отношений с такой девушкой. Но вскоре они узнали об Ире и отослали сына в Англию без возможности попрощаться с кем-либо.

Девочка узнает об отъезде Михаила от его мамы. Та просит больше никогда их не беспокоить и забыть о ее сыне. В отчаянии Ира впадает в глубокую депрессию. Она не ест, не разговаривает и только плачет. Сможет ли она когда-то отпустить чувства к Михаилу? И встретятся ли они вновь? Смотрите в мелодраме Второй шанс на первую любовь 2021 на СТБ!

В ролях: Валерия Шкирандо, Виталий Кудрявцев, Дмитрий Сарансков

Режиссер: Владимир Янощук

Продюсеры: Артем Доллежаль, Александр Безверхий

Количество серий: 4

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