В 1 серии сериала Второй шанс на первую любовь вы увидите, с чего началась романтическая история Иры и Олега. Подростки были влюблены, несмотря на то, что родители Олега – очень обеспеченные люди, а Ира живет с мамой, которая потеряла работу и начала злоупотреблять алкоголем. Олега ничуть не смущает то, что Ира из бедной семьи, а вот его родители против такого союза. Мама Олега беспокоится, что девушка ему не ровня. В 1 серии сериала Второй шанс на первую любовь родители отправляют парня учиться в Лондон. Ира остается одна с разбитым сердцем.

Проходит двадцать лет, и Ира уже ничем не напоминает ту 15-летнюю девочку, с которой когда-то познакомился Олег. Теперь она уверенная в себе женщина, хозяйка бутика, которая самостоятельно управляет бизнесом и растит сына. Когда Ира узнает, что ее бутик решили переместить на другой этаж, она решает лично пообщаться с директором. Им оказывается Олег – ее первая любовь… Какие будут последствие у этой встречи? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Второй шанс на первую любовь 1 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Второй шанс на первую любовь

Смотреть онлайн сериал Второй шанс на первую любовь — 2 серия от 29.06.2021