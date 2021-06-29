В 1 серії серіалу Другий шанс на перше кохання ви побачите, з чого почалася романтична історія Іри і Олега. Підлітки були закохані, незважаючи на те, що батьки Олега – дуже забезпечені люди, а Іра живе з мамою, яка втратила роботу і почала зловживати алкоголем. Олега анітрохи не бентежить те, що Іра з бідної сім’ї, а ось його батьки проти такого союзу. Мама Олега турбується, що дівчина йому не рівня. В 1 серії серіалу Другий шанс на перше кохання батьки відправляють хлопця вчитися в Лондон. Іра залишається одна з розбитим серцем.

Проходить двадцять років, і Іра вже нічим не нагадує ту 15-річну дівчинку, з якою колись познайомився Олег. Тепер вона впевнена в собі жінка, господиня бутика, яка самостійно керує бізнесом і ростить сина. Коли Іра дізнається, що її бутик вирішили перемістити на інший поверх, вона вирішує особисто поспілкуватися з директором. Їм виявляється Олег – її перше кохання… Які будуть наслідки цієї зустрічі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Другий шанс на перше кохання 1 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Другий шанс на перше кохання

Дивитися онлайн серіал Другий шанс на перше кохання – 2 серія від 29.06.2021