У 3 серії серіалу Другий шанс на перше кохання Іра бореться за свій бізнес. Степан допомагає їй знайти нове приміщення для бутика. Окрилена почуттям любові жінка береться за створення нової колекції одягу. Олег теж шукає роботу – він пообіцяв Ірі допомогти грошима, але поки безрезультатно.

Майя в 3 серії серіалу Другий шанс на перше кохання не може змиритися з думкою про те, що Олег кинув багату наречену заради тієї самої Іри, від якої його намагалися вберегти батьки! Жінка приходить до мами Іри додому в пошуках сина. Вона готова навіть шантажувати Олега, щоб він повернувся назад в сім’ю.

Михайлу не подобається Олег. Він скаржиться на нового залицяльника матері своїй дівчині Юлі. Парочка придумує, як вижити незваного гостя. Юлю чекає неприємний сюрприз, адже вона виявить, що потенційний вітчим її хлопця – це її батько! Якою буде її реакція? Дивіться в серіалі Другий шанс на перше кохання 3 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Другий шанс на перше кохання

Дивитися онлайн серіал Другий шанс на перше кохання – 4 серія від 29.06.2021