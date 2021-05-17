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Олег Полянский не привык терпеть угрозы и шантаж от неизвестных людей. Мужчина не проигнорировал предложение анонима приобрести документы из роддома и согласился на встречу. В 9 серии мелодрамы Все не случайно 2021 Олега озадачило внезапное исчезновение шантажистки, а объяснения полицейских казались неубедительными. Поэтому бизнесмен решил взяться за это расследование самостоятельно, чтобы наконец докопаться до истины.

Тем временем дом Полянских посетил жених Ульяны, который сообщил: они с их дочерью ждут ребенка. Как на такую ​​весть отреагировали родители? И приняли ли дочь с ее возлюбленным? Узнайте ответы на эти вопросы в 9 серии сериала Все не случайно от 17.05.2021.

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Смотреть онлайн сериал Все не случайно – 10 серия от 17.05.2021