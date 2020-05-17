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Муж Маши задолжал огромную сумму коллекторам. Чтобы погасить долг, он согласился выполнить условия, которые ему предложила Анна. Полянской не нравился подозрительный интерес ее благоверного к Маше. В мелодраме Все не случайно 2021 она заключила договор с Сергеем, чтобы тот наладил отношения с женой. Наградой за старания должно было стать погашение долга, но этот брак уже давно не имел шансов на возрождение…

В 9 серии сериала Все не случайно 2021 Анна пришла за помощью к Игорю. В прошлом пару связывали любовные отношения, однако они закончились свадьбой Анны с Полянским. Но даже года не смогли потушить прежние чувства, и между парой возник взрыв страсти. Чем закончилось пробуждение старой любви? Смотрите сериал Все не случайно 9 серия от 17.05.2021, чтобы узнать прямо сейчас.

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