Сергій вдруге покинув родину? Невже він знову повторив помилку молодості та залишив дружину й доньку віч-на-віч з проблемами? Дивіться онлайн серіал Все не випадково 10 серія від 17.05.2021 на сайті СТБ – побачте цю ситуацію на власні очі.

Чоловік Маші заборгував величезну суму колекторам. Аби сплатити борг, він погодився виконати умови, які йому запропонувала Анна. Полянській не подобався підозрілий інтерес її благовірного до Маші. У мелодрамі Все не випадково 2021 вона уклала угоду з Сергієм, аби той налагодив стосунки з дружиною. Винагородою за старання мало стати погашення боргу, але цей шлюб уже давно не мав шансів на відродження…

У 9 серії серіалу Все не випадково 2021 Анна прийшла за допомогою до Ігоря. У минулому пару пов’язували любовні стосунки, однак вони закінчилися одруженням Анни з Полянським. Але навіть роки не змогли згасити колишні почуття, і між парою виник вибух пристрасті. Чим закінчилося пробудження старого кохання? Дивіться серіал Все не випадково 9 серія від 17.05.2021, аби дізнатися просто зараз.

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