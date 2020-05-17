Дивіться серіал Все не випадково 9 серія від 17.05.2021 на сайті СТБ – станьте свідком руйнування, здавалося б, ідеального карткового будиночку, який звела Анна ще 15 років тому.

Олег Полянський не звик терпіти погрози та шантаж від невідомих людей. Чоловік не проігнорував пропозицію аноніма придбати документи з пологового будинку та погодився на зустріч. У 9 серії мелодрами Все не випадково 2021 Олега спантеличило раптове зникнення шантажистки, а пояснення поліціянтів здавалися непереконливими. Тому бізнесмен вирішив взятися за це розслідування самостійно, аби нарешті докопатися до істини.

Тим часом до будинку Полянських навідався наречений Уляни, який повідомив: вони з їхньою донькою чекають на дитину. Як на таку звістку відреагували батьки? І чи прийняли доньку з її коханим? Дізнайтеся відповіді на ці запитання у 9 серії серіалу Все не випадково від 17.05.2021.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Все не випадково

Дивитися онлайн серіал Все не випадково – 10 серія від 17.05.2021