Чи варто вірити ідеальній картинці? Серіал СТБ Все не випадково показує життя Олега, яке з боку здається ідеальним. У чоловіка успішний бізнес і зразкова сім’я. Але це тільки на перший погляд – насправді між Олегом і його дружиною Анною немає і натяку на теплоту. Жінка зводить 15-річну дочку постійними причіпками. Варя не відчуває материнської турботи, тому щосили намагається заслужити крихти її любові.

У гонитві за визнанням матері Варя в серіалі Все не випадково йде на ризик під час змагань з кінного спорту. Вона опиняється на лікарняному ліжку у важкому стані. Дівчинці потрібно переливання крові, але тест ДНК показує, що ні Анна, ні Олег не не є її батьками. Але якщо не вони її справжні батьки, то хто? І як так могло статися, що вони нічого не знали? Дивіться в серіалі СТБ Все не випадково онлайн.

У ролях: Ольга Олексій, Прохор Дубравін, Світлана Зельбет, Єлизавета Козлова, Ірина Кудашова, Поліна Носихіна

Автор серіалу: Имя Фамилия

Режисер: Имя Фамилия

Продюсер: Имя Фамилия

Кількість серій: 16

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