Стоит ли верить идеальной картинке? Сериал СТБ Все не случайно показывает жизнь Олега, которая со стороны кажется идеальной. У мужчины успешный бизнес и образцовая семья. Но это только на первый взгляд – на самом деле между Олегом и его женой Анной нет и намека на теплоту. Женщина изводит 15-летнюю дочку постоянными придирками. Варя не чувствует материнской заботы, поэтому изо всех сил старается заслужить крохи ее любви.

В погоне за признанием матери Варя в сериале Все не случайно идет на риск во время соревнований по конному спорту. Она оказывается на больничной койке в тяжелом состоянии. Девочке нужно переливание крови, но тест ДНК показывает, что ни Анна, ни Олег не являются ее родителями. Но если не они ее настоящие родители, то кто? И как так могло получиться, что они ничего не знали? Смотрите в сериале СТБ Все не случайно онлайн.

В ролях: Ольга Олексий, Прохор Дубравин, Светлана Зельбет, Елизавета Козлова, Ирина Кудашова, Полина Носыхина

Автор сериала: Имя Фамилия

Режиссер: Имя Фамилия

Продюсер: Имя Фамилия

Количество серий: 16

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