Смотрите онлайн сериал Все не случайно 7 серия от 13.05.2021 на сайте СТБ. «Идеальная» жизнь Полянских начала трещать по швам. В погоне за улаживанием ситуации с новой дочкой, поддержанием публичной репутации семьи Анна не заметила, как разрушила свою и жизнь близких людей.

В 7 серии мелодрамы Все не случайно 2021 старшая дочь Ульяна увидела истинное лицо любимого Кирилла и попросила его больше никогда не появляться в ее жизни. Но коварная судьба сыграла с ней злую шутку. После ДТП девушка попала в больницу, где вскоре узнала о своем особом состоянии…

Смотрите онлайн сериал Все не случайно 7 серия от 13.05.2021 на сайте СТБ – не пропустите ответы на главные вопросы:

— Решилась ли Ульяна рассказать родителям правду?

— Как на такую ​​неожиданную весть отреагировал ее любимый?

— Что выбрала девушка: сохранить ребенка или лишить себя роли матери в будущем?

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Смотреть онлайн сериал Все не случайно – 8 серия от 13.05.2021