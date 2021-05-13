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Video: Все не случайно: 7 серия смотреть онлайн – 13.05.2021

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Смотрите онлайн сериал Все не случайно 7 серия от 13.05.2021 на сайте СТБ. «Идеальная» жизнь Полянских начала трещать по швам. В погоне за улаживанием ситуации с новой дочкой, поддержанием публичной репутации семьи Анна не заметила, как разрушила свою и жизнь близких людей.

В 7 серии мелодрамы Все не случайно 2021 старшая дочь Ульяна увидела истинное лицо любимого Кирилла и попросила его больше никогда не появляться в ее жизни. Но коварная судьба сыграла с ней злую шутку. После ДТП девушка попала в больницу, где вскоре узнала о своем особом состоянии…

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    — Решилась ли Ульяна рассказать родителям правду?

    — Как на такую ​​неожиданную весть отреагировал ее любимый?

    — Что выбрала девушка: сохранить ребенка или лишить себя роли матери в будущем?

Смотреть онлайн все серии сериала Все не случайно

Смотреть онлайн сериал Все не случайно – 8 серия от 13.05.2021

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