Анна убила человека, который имел доказательства судьбоносного события, состоявшейся 15 лет назад в роддоме! Смотрите онлайн сериал Все не случайно 8 серия от 13.05.2021 на сайте СТБ – станьте свидетелем этой ситуации.

Сергей начал уверенно вживаться в роль замечательного отца и заботливого мужа, но одно сообщение разрушило все его попытки. В 8 серии мелодрамы Все не случайно 2021 Маша стала свидетелем вести от любовницы мужа, которая все еще надеялась на его возвращение. Как на это отреагировала жена Сергея? Смотрите в сериале прямо сейчас.

Неожиданный звонок поделил на до и после жизнь Анны. В 8 серии сериала Все не случайно менеджер роддома решила шантажировать Полянскую наличием важных документов. Но если бы женщина знала, что ее ожидало впереди, то никогда не решилась бы на такой рискованный шаг…

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— Что произошло между женщинами в тот роковой день?

— Это было спланированное убийство или досадная случайность?

— Какой была дальнейшая судьба документов?

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