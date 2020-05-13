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Video: Все не випадково: 8 серія дивитися онлайн – 13.05.2021

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Анна вбила людину, яка мала докази доленосної події, що відбулася 15 років тому в пологовому будинку! Дивіться онлайн серіал Все не випадково 8 серія від 13.05.2021 на сайті СТБ – станьте свідком цієї ситуації.

Сергій почав упевнено вживатися в роль чудового татуся і турботливого чоловіка, але одне повідомлення зруйнувало всі його спроби. У 8 серії мелодрами Все не випадково 2021 Маша стала свідком звістки від коханки чоловіка, яка все ще сподівалася на його повернення. Як на це відреагувала дружина Сергія? Дивіться у серіалі просто зараз.

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    – Що трапилося між жінками того фатального дня?

    – Це було сплановане вбивство чи прикра випадковість?

    – Якою була подальша доля документів?

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