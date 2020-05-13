Анна вбила людину, яка мала докази доленосної події, що відбулася 15 років тому в пологовому будинку! Дивіться онлайн серіал Все не випадково 8 серія від 13.05.2021 на сайті СТБ – станьте свідком цієї ситуації.

Сергій почав упевнено вживатися в роль чудового татуся і турботливого чоловіка, але одне повідомлення зруйнувало всі його спроби. У 8 серії мелодрами Все не випадково 2021 Маша стала свідком звістки від коханки чоловіка, яка все ще сподівалася на його повернення. Як на це відреагувала дружина Сергія? Дивіться у серіалі просто зараз.

Неочікуваний дзвінок поділив на до і після життя Анни. У 8 серії серіалу Все не випадково менеджерка пологового будинку вирішила шантажувати Полянську наявністю важливих документів. Але якби жінка знала, що на неї чекало попереду, то ніколи не наважилася б на такий ризикований крок…

Дивіться онлайн серіал Все не випадково 8 серія від 13.05.2021 і дізнайтеся:

– Що трапилося між жінками того фатального дня?

– Це було сплановане вбивство чи прикра випадковість?

– Якою була подальша доля документів?

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