Дивіться онлайн серіал Все не випадково 7 серія від 13.05.2021 на сайті СТБ. «Ідеальне» життя Полянських почало тріщати по швах. У гонитві за залагодженням ситуації з новою донькою, підтриманням публічної репутації сім’ї Анна не помітила, як зруйнувала своє і життя найближчих людей.

У 7 серії мелодрами Все не випадково 2021 старша донька Уляна побачила справжнє обличчя коханого Кирила та попросила його більше ніколи не з’являтися у її житті. Але підступна доля зіграла з нею злий жарт. Після ДТП дівчина потрапила в лікарню, де згодом дізналася про свій особливий стан…

Дивіться онлайн серіал Все не випадково 7 серія від 13.05.2021 на сайті СТБ – не пропустіть відповіді на головні запитання:

– Чи наважилася Уляна розповісти батькам правду?

– Як на таку неочікувану звістку відреагував її коханий?

– Що обрала дівчина: зберегти дитину чи позбавити себе ролі матері в майбутньому?

Дивитися онлайн усі серії серіалу Все не випадково

Дивитися онлайн серіал Все не випадково – 8 серія від 13.05.2021