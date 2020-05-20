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Сашу наконец выписали из больницы, и девочка могла вернуться домой. Анна подготовила все для выписки дочери, но та не захотела возвращаться в дом, где все изо дня в день старательно играли роль образцовой и счастливой семьи.

В 15 серии мелодрамы Все не случайно Саша самостоятельно приняла взвешенное решение и захотела жить с Марией, а Полянских решила вычеркнуть из своей жизни как страшный сон.

Но так просто сдаться – не в правилах Анны, которая привыкла получать желаемое, несмотря на чувства и мечты других. Именно поэтому она воспользовалась тяжелым положением Марии, в которое она временно попала из-за ссоры со свекровью. Смотрите онлайн сериал Все не случайно 15 серия от 20.05.2021 и узнайте, как Анне удалось разлучить дочь с матерью в этот раз.

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