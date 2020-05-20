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Олег узнал о коварстве своего лучшего друга, которому он доверял все эти годы. Выяснилось, что в мелодраме Все не случайно 2021 Игорь замыливал ему глаза своим альтруизмом и искренностью, а на самом деле грабил за спиной. Но прежде чем исчезнуть из жизни партнера навсегда, предатель захотел объяснить свой отчаянный шаг. Что именно рассказал Игорь другу? И как эта правда наконец разрушила путы многолетней лжи?

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