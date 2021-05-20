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Олег дізнався про підступність свого найкращого друга, якому він довіряв усі ці роки. З’ясувалося, що у мелодрамі Все не випадково 2021 Ігор замилював йому очі своїм альтруїзмом і щирістю, а насправді грабував за спиною. Але перш ніж зникнути з життя партнера назавжди, зрадник захотів пояснити свій відчайдушний крок. Що саме розповів Ігор другу? І як ця правда нарешті зруйнувала пута багаторічної брехні?

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