Дивіться серіал Все не випадково 15 серія від 20.05.2021 на сайті СТБ.

Сашу нарешті виписали з лікарні, і дівчинка могла повернутися додому. Анна підготувала все для виписки доньки, але та не захотіла повертатися в будинок, де всі день у день старанно грали роль зразкової і щасливої родини.

У 15 серії мелодрами Все не випадково Саша самостійно прийняла зважене рішення і захотіла жити з Марією, а Полянських вирішила викреслити зі свого життя як страшний сон.

Але так просто здатися – не в правилах Анни, яка звикла отримувати бажане, попри почуття і мрії інших. Саме тому вона скористалася скрутним становищем Марії, у яке вона тимчасово потрапила через сварку зі свекрухою. Дивіться онлайн серіал Все не випадково 15 серія від 20.05.2021 і дізнайтеся, як Анні вдалося розлучити дочку з матір’ю цього разу.

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Дивитися онлайн серіал Все не випадково – 16 серія від 20.05.2021