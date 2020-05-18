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Кирилл поплатился за измену. В один момент парень потерял любимую, работу и перспективное будущее, которое разрушил своими руками. Парень долго не горевал из-за утраченной любви и в 11 серии мелодрамы Все не случайно решил строить серьезные отношения с другой богатенькой девушкой.

Мать Кирилла была шокирована известием о разрыве сына с потенциальной невесткой и отправилась на серьезный разговор в дом Полянских. Но женщина не знала, что причиной окончания истории любви было не социальное неравенство, а грехи ее сына…

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— Что услышала мать о своем «идеальном» Кирилле?

— Как на появление женщины в своем доме отреагировала Анна?

— Удалось ли парню замылить глаза новой дочери состоятельных родителей?

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