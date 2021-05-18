Дивіться онлайн серіал Все не випадково 11 серія від 18.05.2021 на сайті СТБ.
Кирило поплатився за зраду. В один момент хлопець втратив кохану, роботу та перспективне майбутнє, яке зруйнував своїми руками. Хлопець довго не сумував через втрачене кохання і в 11 серії мелодрами Все не випадково вирішив будувати серйозні стосунки з іншою багатенькою дівчиною.
Матір Кирила була шокована звісткою про розлучення сина з потенційною невісткою і вирушила на серйозну розмову до будинку Полянських. Але жінка не знала, що причиною закінчення історії кохання була не соціальна нерівність, а гріхи її сина…
Дивіться онлайн серіал Все не випадково 11 серія від 18.05.2021 і дізнайтеся:
– Що почула матір про свого «ідеального» Кирила?
– Як на появу жінки в своєму будинку відреагувала Анна?
– Чи вдалося хлопцю замилити очі новій доньці заможних батьків?
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Дивитися онлайн серіал Все не випадково – 12 серія від 18.05.2021
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