Как судьба смогла изменить жизнь героев до неузнаваемости? Не теряйте времени на размышления – смотрите онлайн сериал Все не случайно 12 серия от 18.05.2021 на сайте СТБ.

Варя и Саша наконец узнали правду о романе Полянского с Машей. Но девушки услышали это не из уст пары влюбленных, а – хитрой и коварной Анны, которая придумала свою версию. В 12 серии мелодрамы Все не случайно 2021 Саша не выдержала такой правды и убежала из дома.

Девушка попросила предоставить ей убежище у подруги. Дома у Алены она нашла наркотические препараты и украла их, чтобы позже продать и заработать себе на жизнь. В отчаянии в мелодраме Все не случайно 2021 Саша решила попробовать таблетки, чтобы быстрее забыть о жестокой реальности. Но если бы девушка знала, что тот опрометчивый шаг сможет поставить под угрозу ее и жизнь другого человека, то даже не задумалась бы об употреблении дурмана.

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