Як доля змогла змінити життя героїв до невпізнаваності? Не гайте часу на роздуми – дивіться онлайн серіал Все не випадково 12 серія від 18.05.2021 на сайті СТБ.

Варя та Саша нарешті дізналися правду про роман Полянського з Машею. Але дівчата почули це не з вуст пари закоханих, а – хитрої і підступної Анни, яка придумала свою версію. У 12 серії мелодрами Все не випадково 2021 Саша не витримала такої правди та втекла з дому.

Дівчина попросила надати їй прихисток у подруги. Удома в Альони вона знайшла наркотичні препарати та вкрала їх, аби пізніше продати й заробити собі на життя. У відчаї у мелодрамі Все не випадково 2021 Саша вирішила спробувати таблетки, аби швидше забути про жорстоку реальність. Але якби дівчина знала, що той необачний крок зможе поставити під ризик її та життя іншої людини, то навіть не замислилася б про вживання дурману.

Дивіться онлайн серіал Все не випадково 12 серія від 18.05.2021, аби стати свідком того фатального вечора.

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