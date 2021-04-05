Смотрите детективный сериал Ворожка 9 серия от 05.04.2021 – узнайте, какая досадная ситуация случилась со следователем. Майора Михаила Супруна задержали из-за исчезновения из его сейфа трех килограммов наркотического препарата. Накануне следователь и работники полицейского участка разоблачили преступника и изъяли убийственное зелье. Но в 9 серии детективного мистического сериала Ворожка работники управления по борьбе с наркопреступностью сообщили: они получили обычный мел вместо кокса. Все улики указывали на Супруна, но тот своей вины не признавал.

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Кто мог подставить следователя?

Неужели грабителем мог оказаться один из сотрудников полицейского участка? Ведь как тогда преступник мог попасть в закрытый кабинет и открыть сейф?

Дойдет ли дело Михаила до суда?

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