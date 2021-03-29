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Сериал СТБ Ворожка – это история о простой провинциалке Кате, которая обладает необычайным даром видеть прошлое и будущее. Девушка считает свои способности психологическим расстройством, пока, по воле судьбы, а не переезжает в столицу. Там она устраивается работать в полицейский участок и помогает находить виновных в сложных и запутанных преступлениях. Благодаря ясновидению героиня сериала СТБ Ворожка 2021 помогает людям в беде и наконец-то принимает свою особенность.

В детективном сериале с элементами мистики не обошлось и без романтической линии. В отделении полиции судьба сводит Катю с майором. Но быть ли любви? Кто сможет завоевать сердце хрупкой Кати? Узнайте совсем скоро! Главная изюминка сериала Ворожка в том, что это, прежде всего, история про любовь и доброту. Каждый герой искренний, человечный, честный, и своим характером пленит сердца зрителей. Готовы окунуться в самую мистическую премьеру этой весны? Смотрите онлайн 16-серийный сериал Ворожка на телеканале СТБ!

В ролях: Ирина Авдеенко, Антон Батырев, Анастасия Цымбаларь, Леся Самаева, Влад Никитюк, Александр Пожарский, Владимир Абазопуло, Григорий Бакланов, Юрий Высоцкий, Виктор Жданов, Ксения Николаева, Екатерина Варченко, Константин Корецкий

Режиссер: Олег Зборовский
Количество серий: 16

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