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Примерка свадебного костюма закончилась для Кати и Михаила с романтически-экстремальным привкусом. Не успели напарники насладиться спокойным вечером и положительными эмоциями, как появился незнакомец с пистолетом. В 15 серии детективного сериала Ворожка он начал целиться прямо в Михаила, но, к счастью, промахнулся. Неужели жизнь Супруна оказалась для врага настолько невыносимой, что он решил убрать его среди бела дня?

Опасность, грозившая жизни Михаила, беспокоила не только ее владельца, но и провидицу. Сотрудники собрались после рабочего дня, чтобы с помощью видений восстановить записи отца Супруна. Эту идиллию прервало появление Вики, но именно она помогла понять: заметки содержали авторский шифр. Смотрите онлайн сериал Ворожка 15 серия от 08.04.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать, кто попал под подозрения в убийстве отца и покушении на жизнь сына. Предположение изрядно шокировало генерала и Супруна, вы не станете исключением!

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