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Video: Ворожка: 15 серія дивитися онлайн – 08.04.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 15 серія від 08.04.2021. Український фільм Ворожка серія 15 вже на сайті
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Ворожка | 08.04.2021 | 2021

Не пропустіть новий вир загадкових подій, з яким може впоратися лише симбіоз видінь провидиці й талант слідчого. Дивіться онлайн детективний серіал Ворожка 15 серія від 08.04.2021.

Примірка весільного костюма закінчилася для Каті та Михайла з романтично-екстремальним присмаком. Не встигли напарники насолодитися спокійним вечором і позитивними емоціями, як з’явився незнайомець із пістолетом. У 15 серії детективного серіалу Ворожка він почав цілити просто в Михайла, але, на щастя, промахнувся. Невже життя Супруна виявилося для ворога настільки нестерпним, що він вирішив прибрати його серед білого дня?

Небезпека, яка загрожувала життю Михайла, турбувала не тільки його власника, але й провидицю. Співробітники зібралися після робочого дня, аби за допомогою видінь відновити записи батька Супруна. Цю ідилію перервала поява Віки, але саме вона допомогла зрозуміти: нотатки містили авторський шифр. Дивіться онлайн серіал Ворожка 15 серія від 08.04.2021 на сайті СТБ, аби дізнатися, на кого впали основні підозри у вбивстві батька та замаху на життя сина. Припущення неабияк шокувало генерала та Супруна, ви не станете виключенням!
 

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Дивитися онлайн серіал Ворожка – 16 серія від 08.04.2021

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