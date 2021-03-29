Серіал СТБ Ворожка – це історія про просту провінціалку Катю, яка володіє надзвичайним даром бачити минуле та майбутнє. Дівчина вважає свої здібності психологічним розладом, допоки, за волею долі, не переїжджає до столиці. Там вона влаштовується працювати в поліцейський відділок і допомагає знаходити винних у складних і заплутаних злочинах. Завдяки яснобаченню героїня серіалу СТБ Ворожка 2021 допомагає людям у біді та нарешті приймає свою особливість.

У детективному серіалі з елементами містики не обійшлося і без романтичної лінії. У відділку поліції доля зводить Катю з майором. Та чи бути коханню? Хто зможе завоювати серце тендітної Каті? Дізнайтеся зовсім скоро! Головна родзинка серіалу Ворожка в тому, що це, насамперед, історія про кохання та добро. Кожен герой щирий, людяний, чесний, і своїм характером полонить серця глядачів. Готові поринути в наймістичнішу прем’єру цієї весни? Дивіться онлайн 16-серійний серіал Ворожка на телеканалі СТБ!

У ролях: Ірина Авдєєнко, Антон Батиреєв, Анастасія Цимбалару, Леся Самаєва, Влад Нікітюк, Олександр Пожарський, Володимир Абазопуло, Григорій Бакланов, Юрій Висоцький, Віктор Жданов, Ксенія Ніколаєва, Катерина Варченко, Костянтин Корецький

Режисер: Олег Зборовський

Количество серий: 16

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