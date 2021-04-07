Дивіться онлайн детективний серіал Ворожка 14 серія від 07.04.2021 на сайті СТБ. Життя цієї героїні враз змінилося і, схоже, більше ніколи не повернеться на круги своя. Здавалося, моторошні видіння спроможні зруйнувати звичний хід її буття, але саме вони допомогли їй знайти головне покликання.

У 14 серії детективного серіалу Ворожка 2021 колишній хлопець загиблої Олени зізнався: це він вбив бідолашну дівчину! Але слідчий та провидиця знали, що справи йшли куди складніше… Дізнайтеся, чому в смерті молодої Олени були винні й колишній Дмитро, і за 5 хвилин наречений Віталій, і навіть кондукторка, яка вигнала дівчину з трамвая. Містика чи збіг обставин? Відповідь на це запитання вже мають аси криміналістики – дивіться онлайн серіал Ворожка 14 серія від 07.04.2021, аби дізнатися розв’язку розслідування першими.

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Дивитися онлайн серіал Ворожка – 15 серія від 08.04.2021