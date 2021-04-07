Смотрите онлайн детективный сериал Ворожка 14 серия от 07.04.2021 на сайте СТБ. Жизнь этой героини вдруг изменилась и, похоже, больше никогда не вернется на круги своя. Казалось, жуткие видения способны разрушить привычный ход ее бытия, но именно они помогли ей найти главное призвание.

В 14 серии детективного сериала Ворожка 2021 бывший парень погибшей Елены признался: это он убил бедную девушку! Но следователь и провидица знали, что дела шли куда сложнее… Узнайте, почему в смерти молодой Елены были виноваты и ее бывший Дмитрий, и без 5 минут жених Виталий, и даже кондукторша, которая выгнала девушку из трамвая. Мистика или совпадение? Ответ на этот вопрос уже у асов криминалистики – смотрите онлайн сериал Ворожка 14 серия от 07.04.2021, чтобы узнать развязку расследования первыми.

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