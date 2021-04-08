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Video: Ворожка: 16 серія дивитися онлайн – 08.04.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 16 серія від 08.04.2021. Український фільм Ворожка серія 16 вже на сайті
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Ворожка | 08.04.2021 | 2021

Дивіться детективний серіал Ворожка 16 серія від 08.04.2021 – не пропустіть фінал і розв’язку головного розслідування!

Тому та Тимофія звинуватили у вбивстві керівника тендерного комітету Борисова та його партнерів. Ба більше, під звинувачення потрапила й Катя, яку запідозрили в зливі інформації та змові з потенційними злочинцями. На цьому погані новини не закінчилися, адже в 16 серії серіалу Ворожка Томі сповістили: її коханий Едуард безслідно зник. Невже в експедиції чоловіка спіткало лихо? Чи, можливо, це було викрадення, пов’язане з професійними перипетіями жінки?

У 16 серії містичного серіалу Ворожка 2021 Михайло провів власне розслідування. Майору нарешті вдалося дізнатися, хто протягом усього часу полював на нього, а в минулому позбавив життя його батька.

Дивіться онлайн серіал Ворожка 16 серія від 08.04.2021 на сайті СТБ, адже на вас чекає безліч цікавих розв’язок:

  • Чи вдалося Каті довести непричетність друзів до вбивства Борисова?

  • Що трапилося з Едуардом?

  • Хто виявився мисливцем за життям Супруна?

  • Чому Катя не потрапила в Париж з Тимофієм?

  • Чи відбулося весілля майора і Віки?
     

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