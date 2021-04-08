Смотрите детективный сериал Ворожка 16 серия от 08.04.2021 – не пропустите финал и развязку главного расследования!

Тому и Тимофея обвинили в убийстве руководителя тендерного комитета Борисова и его партнеров. Более того, под обвинение попала и Катя, которую заподозрили в сливе информации и сговоре с потенциальными преступниками. На этом плохие новости не закончились, ведь в 16 серии сериала Ворожка Томе сообщили: ее любимый Эдуард бесследно исчез. Неужели в экспедиции с мужчиной случилась беда? А может, это было похищение, связанное с профессиональными перипетиями женщины?

В 16 серии мистического сериала Ворожка 2021 Михаил провел собственное расследование. Майору наконец удалось узнать, кто в течение всего времени охотился на него, а в прошлом лишил жизни его отца.

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Удалось ли Кате доказать непричастность друзей к убийству Борисова?

Что случилось с Эдуардом?

Кто оказался охотником за жизнью Супруна?

Почему Катя не попала в Париж с Тимофеем?

Состоялась ли свадьба майора и Вики?

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