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Video: Ворожка: 9 серія дивитися онлайн – 05.04.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 9 серія від 05.04.2021. Український фільм Ворожка серія 9 вже на сайті
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Ворожка | 05.04.2021 | 2021

Дивіться детективний серіал Ворожка 9 серія від 05.04.2021 – дізнайтеся, яка прикра ситуація трапилася зі слідчим. Майора Михайла Супруна затримали через зникнення з його сейфу трьох кілограмів наркотичного препарату. Напередодні слідчий та працівники поліційного відділку викрили злочинця та вилучили вбивче зілля. Але у 9 серії детективного містичного серіалу Ворожка працівники управління боротьби з наркозлочинністю повідомили: вони отримали звичайну крейду замість коксу. Усі докази вказували на Супруна, але той своєї вини не визнавав.

Дивіться онлайн містичний детектив-мелодраму Ворожка 9 серія від 05.04.2021 на сайті СТБ та дізнайтеся:

  • Хто міг підставити слідчого?

  • Невже грабіжником міг виявитися один із працівників поліційного відділку? Адже як тоді злочинець міг потрапити в зачинений кабінет та відкрити сейф?

  • Чи дійде справа Михайла до суду?

Дивитися онлайн усі серії серіалу Ворожка

Дивитися онлайн серіал Ворожка – 10 серія від 05.04.2021

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