Дивіться детективний серіал Ворожка 9 серія від 05.04.2021 – дізнайтеся, яка прикра ситуація трапилася зі слідчим. Майора Михайла Супруна затримали через зникнення з його сейфу трьох кілограмів наркотичного препарату. Напередодні слідчий та працівники поліційного відділку викрили злочинця та вилучили вбивче зілля. Але у 9 серії детективного містичного серіалу Ворожка працівники управління боротьби з наркозлочинністю повідомили: вони отримали звичайну крейду замість коксу. Усі докази вказували на Супруна, але той своєї вини не визнавав.

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Хто міг підставити слідчого?

Невже грабіжником міг виявитися один із працівників поліційного відділку? Адже як тоді злочинець міг потрапити в зачинений кабінет та відкрити сейф?

Чи дійде справа Михайла до суду?

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Дивитися онлайн серіал Ворожка – 10 серія від 05.04.2021