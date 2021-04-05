Дивіться онлайн детективний серіал Ворожка 10 серія від 05.04.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, хто з найближчого оточення міг підставити Супруна…

Віка вирішила провести власне розслідування, аби викрити грабіжника білої отрути із сейфа майора. Дослідження відбитків пальців вказали на те, що до зникнення сумки з коксом був причетний Антон. Невже оперативник, якому довіряв слідчий Супрун, міг заподіяти йому таку шкоду? Єдиною, хто не повірив у таке злодіяння Антона, була Катя. Її видіння підказували: у цьому винен інший. Кого побачила провидиця? І чи вдалося їй спасти від поганої слави колегу? Дивіться у 10 серії детективного серіалу Ворожка 2021.

А ось особисте життя подруги головної героїні набирало обертів. Напередодні Тамара зустріла чоловіка, який того ж дня запросив її на побачення. Залицяльник здався їй людиною з незначними статками, але на романтичне рандеву він запросив жінку в дорогий ресторан. Ким виявився незнайомець? І чому інтуїція не підвела Тому і ще спочатку підказала, що все не так просто? Дивіться детективний серіал Ворожка 10 серія від 05.04.2021 та знайдіть відповіді на ці запитання.

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