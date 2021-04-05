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Вика решила провести собственное расследование, чтобы разоблачить грабителя белого яда из сейфа майора. Исследование отпечатков пальцев указали на то, что к исчезновению сумки с коксом был причастен Антон. Неужели оперативник, которому доверял следователь Супрун, мог причинить ему такой ущерб? Единственной, кто не поверил в такое злодеяние Антона, была Катя. Ее видения подсказывали: в этом виноват другой. Кого увидела провидица? И удалось ли ей спасти от дурной славы коллегу? Смотрите в 10 серии детективного сериала Ворожка 2021.

А вот личная жизнь подруги главной героини набирала обороты. Накануне Тамара встретила мужчину, который в тот же день пригласил ее на свидание. Ухажер показался ей человеком с незначительными доходами, но на романтическое свидание он пригласил женщину в дорогой ресторан. Кем оказался незнакомец? И почему интуиция не подвела Тому и еще в начале подсказала, что все не так просто? Смотрите детективный сериал Ворожка 10 серия от 05.04.2021 и найдите ответы на эти вопросы.

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