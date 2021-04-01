В сериале Ворожка 8 серия от 01.04.2021 для работников полицейского участка устроили настоящую театральную постановку: белый конь, романс, костюмы… Скажем, прекрасный принц, о котором так мечтают все женщины. Эффект такого яркого появления не заставил долго ждать, и уже через несколько минут все зрители, а до недавнего времени добросовестные работники, восторженно наблюдали за перформансом. Так кто же оказался таким креативным и романтичным поклонником? И самое интересное: кому была посвящен этот спектакль? Узнайте в 8 серии сериала Ворожка 2021.

А вот на любовном фронте Супруна небо затянулось темными тучами. Вику изрядно смутило общение Михаила с гадалкой в ​​нерабочее время. Именно поэтому судмедэксперт со стальным характером поставила любимому ультиматум: или она, или новая сотрудница. Что на это ответил майор? Смотрите сериал Ворожка 8 серия на сайте СТБ – станьте свидетелем этой ситуации и увидьте это собственными глазами.

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