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Video: Ворожка: 8 серія дивитися онлайн – 01.04.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 8 серія від 01.04.2021. Український фільм Ворожка серія 8 вже на сайті
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У серіалі Ворожка 8 серія від 01.04.2021 для працівників поліційного відділку влаштували справжню театральну виставу: білий кінь, романс, костюми… Словом, прекрасний принц, про якого так мріють усі жінки. Ефект такої яскравої появи не змусив довго чекати, і вже через декілька хвилин всі глядачі, а донедавна сумлінні працівники, захоплено спостерігали за перформансом. То хто ж виявився таким креативним та романтичним залицяльником? І найцікавіше: кому була присвячена ця вистава? Дізнайтеся у 8 серії серіалу Ворожка 2021.

А ось на любовному фронті Супруна небо затягнулося темними хмарами. Віку неабияк спантеличило спілкування Михайла з ворожкою в неробочий час. Саме тому судмедекспертка зі сталевим характером поставила коханому ультиматум: або вона, або новенька співробітниця. Що на це відповів майор? Дивіться серіал Ворожка 8 серія на сайті СТБ – станьте свідком цієї ситуації та побачте це на власні очі.

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