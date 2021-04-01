Как дар главной героини помог наладить личную жизнь ее застенчивого сотрудника? Смотрите онлайн детективный мистический сериал Ворожка 7 серия от 01.04.2021 на сайте СТБ, чтобы узнать об этой ситуации.

Оперативный уполномоченный Алексей давно тайно и отчаянно влюблен в консультантку из магазина мужской одежды. Почти каждый парень заходит в бутик и покупает ненужные вещи, чтобы просто взглянуть на симпатичную девушку. В 7 серии детективного сериала Ворожка он обратился за помощью к Кате, чтобы узнать, есть ли у него шанс на отношения с очаровательной незнакомкой. Коллега посоветовала Алексею не стесняться и наконец проявить инициативу. Парень укротил свою нерешительность и отправился на встречу собственной любви. Удалось ли оперативнику заговорить с девушкой его мечт? И подтвердились ли предсказания провидицы насчет любовного дела сотрудника? Смотрите сериал Ворожка 7 серия, чтобы увидеть это собственными глазами.

Смотреть онлайн все серии сериала Ворожка

Смотреть онлайн сериал Ворожка – 8 серия от 01.04.2021