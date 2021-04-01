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Video: Ворожка: 7 серія дивитися онлайн – 01.04.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 7 серія від 01.04.2021. Український фільм Ворожка серія 7 вже на сайті
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Як дар головної героїні допоміг налагодити особисте життя її сором’язливого співробітника? Дивіться онлайн детективний містичний серіал Ворожка 7 серія від 01.04.2021 на сайті СТБ, аби дізнатися про цю ситуацію.

Оперативний уповноважений Олексій давно таємно та відчайдушно закоханий у консультантку з магазину чоловічого одягу. Майже щодня хлопець заходить до крамниці та купує непотрібні речі, аби просто поглянути на симпатичну дівчину. У 7 серії детективного серіалу Ворожка він звернувся по допомогу до Каті, аби дізнатися, чи є у нього шанс на стосунки з чарівною незнайомкою. Колега порадила Олексію не соромитися та нарешті проявити ініціативу. Хлопець приборкав власну нерішучість та вирушив на зустріч власному коханню. Чи вдалося оперативнику заговорити з дівчиною з його мрій? І чи підтвердилися передбачення провидиці щодо любовної справи співробітника? Дивіться серіал Ворожка 7 серія, аби побачити це на власні очі.

Дивитися онлайн усі серії серіалу Ворожка

Дивитися онлайн серіал Ворожка – 8 серія від 01.04.2021

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