Видения Кати получили новую силу, и отныне жизнь провидицы стала невыносимой… Почему? Смотрите онлайн детективный сериал Ворожка 5 серия от 31.03.2021 на сайте СТБ – узнайте, почему способности женщины начали мешать ее спокойной жизни.

Первый день главной героини начался замечательно: непревзойденный внешний вид, отличное настроение, желание помочь всем вокруг, предчувствие новых приключений от жизни. Но в 5 серии сериала Ворожка 2021 на рабочем месте женщину встретили насмешки от коллег и сомнительное расследование дела с похищенным велосипедом, за которое никто не брался уже 3 месяца. Катя добросовестно выполнила свои обязанности, и в тот же день грабитель был задержан. Но провидица не знала, что худшее будет ждать ее на свидании с Тимофеем. Внезапно рандеву в ресторане прервалось жутким видением, от которого женщина начала биться в истерике, не зная, куда бежать и что делать. Что увидела в тот вечер Екатерина? И почему своими словами напугала посетителей заведения? Ответы давно известны – смотрите сериал Ворожка 5 серия от 31.03.2021, чтобы получить их.

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