Видіння Каті набули нової сили, і віднині життя провидиці стало нестерпним… Чому? Дивіться онлайн детективний серіал Ворожка 5 серія від 31.03.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, чому здібності жінки почали заважати її спокійному життю.

Перший день головної героїні почався чудово: неперевершений зовнішній вигляд, чудовий настрій, бажання допомогти всім довкола, передчуття нових пригод від життя. Але у 5 серії серіалу Ворожка 2021 на робочому місці жінку зустріли глузування від колег та сумнівне розслідування справи з викраденим велосипедом, за яке ніхто не брався вже 3 місяці. Катя сумлінно виконала свої обов’язки, і того ж дня грабіжника було затримано. Але провидиця не знала, що найгірше чекатиме її на побаченні з Тимофієм. Раптово рандеву в ресторані перервалося моторошним видінням, від якого жінка почала битися в істериці, не знаючи, куди бігти та що робити. Що побачила того вечора Катерина? І чому своїми словами налякала відвідувачів закладу? Відповіді давно відомі – дивіться серіал Ворожка 5 серія від 31.03.2021, аби отримати їх.

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Дивитися онлайн серіал Ворожка – 6 серія від 31.03.2021