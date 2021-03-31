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Video: Ворожка: 6 серия смотреть онлайн – 31.03.2021

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Сериал Ворожка 6 серия от 31.03.2021 открыл новые грани мистических способностей главной героини. Предсказания Кати начали вредить ее жизни: накануне она увидела, какая беда случится с парой, что сидела неподалеку. Женщина попыталась предостеречь людей от потенциальной опасности, но они не послушали и сочли ее слова абсурдом. Той же ночью провидица наткнулась на новости, которые сняли пожар, в котором погибла та самая девушка из ресторана!

Жить с таким грузом становилось все сложнее… Именно поэтому главная героиня в 6 серии детективного сериала Ворожка решила уволиться с новой работы и сообщила об этом коллеге Алексею. Позже в видение к Кате пришла ее сестра, которая поддержала ее и сказала, чтобы та не останавливалась. Это дало женщине сил и поэтому она вернулась к рабочим делам.

Вечером к главной героине пришла лучшая подруга. Аня заинтересовалась отношениями приятельницы и Тимофея и заметно волновалась. А когда Катя ответила, что он ей не нужен, то сразу же успокоилась. Неужели замужняя подруга провидицы влюблена в ее ухажера? А может, она скрывает что-то другое? Станьте свидетелем этой подозрительной ситуации – смотрите онлайн сериал Ворожка 6 серия от 31.03.2021 на сайте СТБ.

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