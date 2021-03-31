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Video: Ворожка: 6 серія дивитися онлайн – 31.03.2021

Дивитися онлайн серіал Ворожка - 6 серія від 31.03.2021. Український фільм Ворожка серія 6 вже на сайті
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Серіал Ворожка 6 серія від 31.03.2021 відкрив нові грані містичних здібностей головної героїні. Передбачення Каті почали шкодити її життю: напередодні вона побачила, яка біда трапиться з парою, що сиділа неподалік. Жінка спробувала застерегти людей від потенційної небезпеки, але вони не послухали та сприйняли її слова за абсурд. Тієї ж ночі провидиця натрапила на новини, які зафільмували пожежу, в якій загинула та сама дівчина з ресторану!

Жити з таким тягарем ставало дедалі складніше… Саме тому головна героїня у 6 серії детективного серіалу Ворожка вирішила звільнитися з нової роботи та повідомила про це колегу Олексія. Згодом у видіння до Каті прийшла її сестра, яка підтримала її та сказала, аби та не зупинялася. Це надало жінці сил, і тому вона повернулася до робочих справ.

Ввечері до головної героїні прийшла найкраща подруга. Аня зацікавилася стосунками приятельки й Тимофія та помітно хвилювалася. А коли Катя відповіла, що той їй не потрібен, то одразу ж заспокоїлася. Невже заміжня подруга провидиці закохана в її залицяльника? Чи, можливо, вона приховує щось інше? Станьте свідком цієї підозрілої ситуації – дивіться онлайн серіал Ворожка 6 серія від 31.03.2021 на сайті СТБ.

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