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Video: Ворожка: 3 серия смотреть онлайн – 30.03.2021

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В мистическом детективном сериале Ворожка 3 серия от 30.03.2021 зрители узнают о внезапном исчезновении внучки полковника Олега Федоровича. Расследование этого дела руководитель поручил следователю Михаилу Супруну и отметил: он дает ему зеленый свет на любые действия, лишь бы тот нашел маленькую Настю. В 3 серии детектива-мелодрамы Ворожка от СТБ подопечный Супруна Алексей вспомнил о ясновидящей Кате, которая накануне помогла следствию изобличить убийцу ее сестры. Услышав это, Олег Федорович приказал приобщить к этому делу женщину с экстрасенсорными способностями.

Паре следователя и провидицы удалось выяснить: между няней и потенциальным похитителем ребенка есть связь. А похищения детей при подобных обстоятельствах происходили неоднократно. Как связаны все эти события? И удалось ли Екатерине увидеть хоть что-то, что помогло в поисках внучки полковника? Ответы на эти вопросы вы можете узнать прямо сейчас – смотрите сериал Ворожка 3 серия от 30.03.2021 на сайте СТБ.

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